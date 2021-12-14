董座保「位」戰開打！有23年資歷的船長發建言書，痛陳陽明長年為「省錢」造成弊端，不如把公司賣了賺取價差，上繳國庫，暗諷陽明董事長鄭貞茂毫無建樹。陽明董事長鄭貞茂今日緊急與該輪李船長進行視訊會議，雙方就船員薪資福利、船員人才培育、船上網路通訊設備以及船員防疫規範等議題充分溝通說明，以釐清投書中部分誤解之訊息並正面回應公司針對船員管理事務原已規劃進行方案。

鮮明輪李船長表示，透過內部信箱投書目的是希望公司重視船員反應之意見，也謝謝董事長開辦這樣的溝通管道讓基層心聲有機會直接向董事長傳達；鄭貞茂向船長表示，無論是岸勤或海勤，都是公司一份子，原已積極處理船長的建議，並希望與船長能有迅速溝通機會，故特別利用船長航程中泊靠碼頭時間，視訊連線向船長說明。

陽明董事長鄭貞茂。（資料照）

有關防疫物資，鄭貞茂強調一定足量供應，輕便雨衣僅是去年疫情爆發全球醫療物資均短缺之情況下，徵詢專業醫師建議之臨時替代方案，後續防疫物資及防護衣均已充分供應；陽明海運提供之Wi-Fi容量，應屬業界最優，但考量疫情下船員在船上的辛勞，公司將加速放寬船員頻寬使用。

至於船員薪資福利部分，鄭貞茂表示，公司一視同仁，對船岸薪資或福利政策調整，將會同步進行規劃，岸上同仁享有之福利，海勤同仁也一定會享有；而人才招募培育管理，公司也都透過海事學校合作充實人才庫資源，也會強化現職船員的教育訓練，透過完整軟、硬體設備，吸引更多有志航海事業的青年加入。

陽明表示，今日視訊會議，船長亦直言希望公司可以了解目前船員在疫情下面臨的問題與心情，「鄭董事長感同身受，並進一步說明」，每一位員工的意見公司均會聆聽及重視，也希望船長代表公司協助處理船員心理壓力，同時鄭貞茂也誠懇慰留李船長，繼續為陽明海運船員管理制度與薪資福利共同努力，將來海勤同仁需要的資源都可以向公司反映，公司也會即時做政策公告，讓海勤同仁可以充分理解公司作為，避免溝通造成資訊理解之落差。