新北市長侯友宜昨在臉書發千字長文，認為「公投不應只是圈叉題」、「非友即敵的搞得像選舉一樣，相信人民都厭煩了」，不少網友譏諷：「這是一篇數千字的不表態文」，批侯是「投機、無恥政客」，藍營基層也炸鍋，批侯想「不沾鍋」、兩面討好，國民黨新北市議員陳偉杰力挺表示，尊重侯的見解，希望大家用理性的態度面對公投，來爭取更多中間民眾的支持。

陳偉杰表示，台灣在民進黨執政之下，政府儼然變成了一台選舉機器，所有的政策都充滿了選舉的目的，一遇到負面爭議事件，就展開藍綠對決模式，集合府、院、黨、側翼、名嘴和網軍，啟動Turbo全力攻擊反對者，還硬是抹紅扣人帽子。他認為，台灣不是只有藍、綠兩種聲音，否則誰來顧及中間的理性選民？

陳偉杰說，台灣既然自詡民主國家，尊重不同的意見本就是民主社會多元意志的展現，當很多國民黨精英不斷強調四個同意的同時，是否忽略了那些不願表態四個同意或部分同意的支持者，也忘了尊重他們？而侯的態度正是這些支持者的態度，為何不讓侯去獲得沉默四個同意及部分同意支持者的認同，而為國民黨爭取更多、更廣的支持基礎呢？陳偉杰說，國民黨眼下最重要的就是爭取更多民眾的認同，而不是區分彼此，若國民黨能更包容些許不同意見的人，相信國民黨就更有機會爭取過半的支持，來對抗民進黨鋪天蓋地的洗腦一言堂了！