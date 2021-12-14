總腸骨靜脈栓塞術前術後比較圖。（童綜合提供／陳淑娥台中傳真）

85歲王姓老嫗因雙腳腫脹疼痛，到腎臟科治療後僅右腳消腫，轉診心臟血管外科檢查後發現左下肢深層靜脈血栓，再確認為左腳總腸骨靜脈狹窄致栓塞。醫師安排血栓溶解手術，再進行總腸骨靜脈支架置放手術，術後4天左腳完全消腫，且可活動行走，住院1周即出院返家。

王姓老嫗因腎功能不佳，持續在童綜合腎臟科治療，但雙腳開始出現腫脹，以為腎病造成水腫不以為意，但雙腳卻越來越腫痛，連行走都困難，治療後右腳消腫，但左腳仍腫脹又疼痛，疑左下肢深層靜脈血栓導致，立即轉診心臟外科醫師李志賢。

李志賢安排電腦斷層掃描檢查後，發現患者左側總腸骨靜脈嚴重壓迫性狹窄，漸漸造成深層靜脈栓塞，當血液無法順利回流出現左腳腫脹疼痛，因此先進行血栓溶解手術解決血管栓塞問題，再進行左側總腸骨靜脈支架置放手術，術後左腳逐漸消腫，4天後可以開始下床行走動。

李志賢表示，深層靜脈栓塞是指深層的靜脈裡血液回流出現問題或不良，造成肢體腫脹情況，好發在下肢，偶爾也會出現上肢部位，腫脹狀況若沒好好治療，嚴重可能導致動脈血液循環受阻，出現肢體腫脹部位因缺血壞死狀況，甚至需要截肢；另外下肢或骨盆發生的深層靜脈栓塞，也可能併發肺栓塞而有致命危機。

李志賢呼籲，長期坐臥、高齡、肥胖、慢性病患者容易出現深層靜脈栓塞，需多走動、活動腳部，增進靜脈回流來避免阻塞，若有單側下肢腫痛情況發生，要及早就醫診斷治療。