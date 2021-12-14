賴晏駒在MV裡把蛇掛在脖子上，與蛇互動親密。（日向創意提供）

賴晏駒推出新歌〈Welcome to my paradise〉MV。（日向創意提供）

賴晏駒（小賴）推出新歌〈Welcome to my paradise〉，今（14日）接受媒體聯訪，他透露日前斥資1400萬元買下位於新莊的25坪預售屋，加上3年前在桃園買給家人的房子，以及20萬元學貸尚未還完，每月負擔多達8萬元，壓力龐大。

他為求作品完美，斥資200萬元打造新歌，不但在MV裡更換7套華服，還與蛇共舞。飼主先餵蛇吃老鼠，讓牠吃飽後再上陣，小賴坦言，把蛇掛脖子上時，明顯感受到有一段凸的地方就是剛吞嚥的老鼠，他一度想窒息，害怕到不敢動，「老師提醒我不要動，越動牠會纏越緊」。

他事後坦言，原本想要與馬互動，但要租馬廠，後來換成蛇效果更好，也比較便宜，他事先也為自己和全場人員投保千萬元。

小賴很捨得把錢投資在作品上，私下生活很節儉，從來不買名牌衣物，「我吃喝每月1萬塊就可以解決，包包買1000塊的那種」，唯一買過一次2萬塊的名牌鞋就下不為例。

這次推出新歌〈Welcome to my paradise〉，他練舞8次就跳的有模有樣，跟「五堅情」合體唱跳卻練了半年，他坦言，其實都在陪團員練舞，5人中最不會跳的是邱鋒澤。五堅情明年將在高雄巨蛋開唱，他自信：「我的表演應該是最精彩的！因為其他人的歌單都可以讓大家回想一些以前的情感，我的部份真的得站起來。」

是否打算發行個人專輯？他直言「我目前真的沒錢」，自爆昨拍完另一支MV匯錢給對方後，晚上吃飯刷卡竟然刷不過，只好先向人借錢。不過他強調還有另一個戶頭，也很努力賺錢，已接10場跨年、尾牙，希望明年底能夠發行個人專輯。

他除了唱歌，也想拍攝BL劇，日前在錄影時遇到好友江宏傑，他主動問江宏傑願不願意演，江一口答應，還說如果要跟他演親密床戲也可以。