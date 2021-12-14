近日熱門話題之一絕對少不了邱澤與許瑋甯公布婚訊，命理師李靜唯老師以塔羅占卜兩人性格、婚姻、運勢，抽到「金幣侍者正位」，顯示經歷過各自情感的風風雨雨之後，未來如果有小孩，感情會越來越穩定。另外，李靜唯老師也透過兩人的塔羅密碼發現，邱澤跟許瑋甯竟然這兩年流年運勢一模一樣，簡直是太有緣了。

邱澤的塔羅密碼

人格：戰車

靈魂：戰車

愛情：星星

財富：世界

2021流年：正義

2022流年：吊人

李靜唯老師分析，人格和靈魂皆是戰車，對應的星座是巨蟹座，所以邱澤是一個非常愛家顧家、渴望有一個完整家庭的男人，牌面顯示這樣的男人事業心和能力都很強，最怕陷入停滯不前原地打轉的狀態。對照他出道初期，一度退出演藝圈，最後在郎祖筠的指導下，演技一飛沖天，最後還奪得台北電影節最佳影帝的肯定，的確是如此。

李靜唯老師分析，人格和靈魂皆是戰車的男人，多半多情而敏感，也比較情緒化，思緒很難專注，尤其在感情上容易三心二意，外表陽光，內心脆弱，邱澤之前幾乎每拍一部戲就跟戲中女主角傳出感情，除了代表他是個超級發電機之外，最後卻都容易不歡而散，恐怕也跟他內心很難安定下來有關，直到遇到許瑋甯才讓他這顆驛動的心安定下來。

邱澤的愛情是星星牌，對另一半的要求比較高，甚至不切實際，所以他過去情史對象都是女神級的，但當理想跟現實差異過大時，內心容易產生很大的失落感，這也是他過去情史常常無疾而終的原因。能夠跟許瑋甯閃婚，想必也是各方面都很契合。

許瑋甯的塔羅密碼

人格：命運之輪

靈魂：命運之輪

愛情：月亮

財富：星星

2021流年：正義

2022流年：吊人

至於許瑋甯，人格靈魂都是命運之輪，李靜唯老師分析，命運之輪的人很相信命運跟緣分，她應該也相信邱澤是她命中註定的真命天子才會願意閃婚，相較於之前跟阮經天之間8年四度被劈腿，情路相對是比較坎坷的，而這跟人格靈魂都是命運之輪，情感比較執著有關。

許瑋甯的愛情牌是月亮，對感情是既期待又怕受傷害，非常沒有安全感，當她遇到戰車戰車的邱澤，同樣都是多愁善感，渴望有家庭溫暖，對感期缺乏安全感的人，一拍即合，天雷勾動地火，也就不令人意外。

許瑋甯的財富在星星牌，李靜唯老師分析，這代表許瑋甯比較不重視金錢，但非常適合走演藝事業，而邱澤財富牌落在世界，必須是一步一腳印去累積財富，堅持同一跑道才會開花結果，邱澤在演藝圈堅持20年，終於讓大家看到他的演技亮眼，只是財富牌在世界的人，投資理財上要非常小心。

有趣的是，兩人這兩年的流年幾乎一模一樣，2021年都落在正義牌正位，代表兩人就是命中注定要走到一個法律保障的婚姻裡面，至於明年共同走吊人，李靜唯老師分析，這意味著兩人婚後還要經過至少兩年的磨合期，未來如果有新的小生命加入，兩人感情將會越來越好。