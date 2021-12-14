櫃買中心14日表示，VHQ-KY公司（4803）上櫃有價證券自12月16日起停止櫃檯買賣。

櫃買中心指出，VHQ-KY公司未依主管機關通知期限更正並重行公告110年第3季財務報告，核有櫃買中心業務規則第12條之1第1項第5款之情事，依規定公告自12月16日起停止VHQ-KY公司之有價證券在證券商營業處所買賣。該公司前已因110年第3季財務報告顯示其淨值為負數，櫃買中心依規定公告其有價證券自12月27日起終止櫃檯買賣。