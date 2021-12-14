VHQ-KY股票 12月16日停止櫃檯買賣 18:192021/12/14 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心14日表示，VHQ-KY公司（4803）上櫃有價證券自12月16日起停止櫃檯買賣。 櫃買中心指出，VHQ-KY公司未依主管機關通知期限更正並重行公告110年第3季財務報告，核有櫃買中心業務規則第12條之1第1項第5款之情事，依規定公告自12月16日起停止VHQ-KY公司之有價證券在證券商營業處所買賣。該公司前已因110年第3季財務報告顯示其淨值為負數，櫃買中心依規定公告其有價證券自12月27日起終止櫃檯買賣。 綠界科技H1配息7.6元 將轉上櫃 《生醫股》瑞磁技術授權夥伴 卡位北京協和醫院供應鏈 #VHQ-KY #櫃買中心 #櫃檯買賣 #依規定 #有價證券 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 證交所辦TIB投資人競賽 04:102021/12/14 證券．權證 12月29日抽籤決定買主 台金聯平價宅申購已達41戶 16:022021/12/14 財經 立凱-KY減資新股 掛牌衝漲停 04:102021/12/14 證券．權證 彰化大村鄉民好幸福 下月每人領2000 04:102021/12/14 地方新聞 鼎固、宏璟聯手 大買台中土地 04:102021/12/14 財經要聞 中移動募資560億人幣 將成A股近10年最大規模IPO 12:332021/12/14 兩岸 抽中爽賺12萬 上品申購前2日吸引31萬筆 凍結資金相當台北101造價 12:002021/12/14 財經 美容技檢再開放！ 模特兒打完一劑疫苗14天可參加 15:202021/12/14 生活 外資狠賣超156億 狂砍前10大個股揭曉 這4檔昨天才大買 17:242021/12/14 財經 今日股市備忘錄 04:102021/12/14 證券．權證 「元宇宙」炒房 1塊虛擬土地能買北上深市中心2套房 13:122021/12/14 兩岸 財經熱門新聞 老美黑手伸進晶片業 台積電用2狠招拆穿詭計 - 財經 台股遭狙殺 散戶撿便宜？專家洩這5檔年底作帳最猛 - 財經 英特爾對抗台積電出狠招 張忠謀當初1句真話戳破內幕 - 財經 驚！三星與IBM突破1奈米限制 台積電早準備好迎戰 - 財經 中鋼早就冷掉 別痴等了！這3檔爆點浮現 散戶別脫隊 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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