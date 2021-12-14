距離1218公投剩下不到一周，各政黨卯足全力衝刺，而第一線政治人物表現也引發關注，最新民顯示，10大政治領袖排行榜當中，新北市長侯友宜居冠，副總統賴清德排第二，第三則是台北市長柯文哲。《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，侯友宜可能會成為2024總統大選的槓桿核心，牽動藍綠兩邊的布局。

吳子嘉13日在政論節目《關鍵時刻》中，分析《ETtoday》日前公布的10大政治領袖排行榜指出，柯文哲不會和任何人合作，如果2024年他要參選，一定是用自己的門票選到底。

吳子嘉認為，總統大選背後要有政黨對決，沒有國民黨提名，侯友宜可能就也沒有單獨出來參選的可能性。吳子嘉指出，2022年地方選舉結束之後，隔兩三個月就要面臨2024年總統大選提名，所以他不可能參選。若侯友宜要參選，只有一個可能，就是由國民黨主席朱立倫徵召，朱立倫徵召侯的可能性是存在的，但機率低於50%，朱立倫自己可能也會參選，且他也面臨很多壓力。

吳子嘉直言，民進黨也算到這點，若國民黨不是侯友宜出來，而是派其他人，在此情況下，就會產生民進黨內變數，因為很多人認為自己出馬能贏，可能就會演變成有三四個人出來初選，到時候就不一定是賴清德會出線，只要不是侯友宜代表國民黨參選，民進黨內會亂成一團。

吳子嘉分析，柯文哲參選的目的是帶動民眾黨不分區立委選情，如果他能拿到8-10%的選票，就能夠拿到7、8席立委；如果民眾黨2022能拿到新竹市，就還有地方執政，所以他往哪邊發展還不一定。最後，吳子嘉也說，焦點在侯友宜，侯友宜是整個槓桿核心，他的動態會牽動藍綠兩大陣營的布局。