邁入第5年的「BE HEROES足球菁英學院」12月14日開訓，連續第3年在彰化縣立體育場登場，不但邀請高中足球聯賽男子組前四強花蓮高農、花蓮高中、北門高中與中山工商，以及陳柏良母校中正高工等青年好手齊聚，還特地為彰化在地7間國小的40名小球員規劃寓教於樂的足球訓練，今年更增加課程天數，從14日開訓，為期5天，期盼透過更完整的足球訓練與經驗傳遞，鼓勵學員勇敢追逐足球夢想。

BE HEROES足球發展計畫邁入第5年，由凱基銀行董事長魏寶生、展逸國際企業董事長張憲銘與台灣男足隊長陳柏良共同發起，成立「陳柏良公益信託基金」，目標栽培台灣基層足球人才，回饋台灣足壇，同時鼓勵台灣菁英足球員挑戰自我。計畫獲得彰化縣政府大力支持，連續第3年來到彰化舉辦，希望鼓勵當地足球風氣。

BEHEROES足球菁英學院，連續三年於彰化開訓。(BE HEROES提供)

台灣足球風氣日益興盛，尤其幼兒足球非常熱門，彰化縣議長謝典林強調，彰化縣致力推展體育，希望透過國際級的活動，提升在地運動風氣，感謝展逸國際企業將BE HEROES帶到彰化，也是連續第3年舉辦足球活動，期許彰化縣基層足球的發展能越來越蓬勃。他進一步強調，體育是教育的一環，鼓勵孩子多元發展，也希望更多人透過運動看到彰化之美。

今年的「BE HEROES足球菁英學院」再次邀請陳毅維擔任總教練，搭配李盟乾、呂昆錡與莊明諺，陳毅維鼓勵參與訓練的足球小將們踴躍發問，他們要傳遞足球技巧之外，還會提供寶貴的足球觀念與經驗，為國小學童奠定熱愛足球的基礎，並訓練高中菁英更上一層樓。