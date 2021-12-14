暴力脅迫恐嚇散布性愛片要怎麼判才算符合司法正義，殺一人或隨機殺人要判生或判死？司法院院會14日通過《刑事案件量刑妥適法》草案，並將籌設「量準會」，讓量刑標準更具客觀及妥適性。

未來草案由行政院會銜送交立法院完成立法，明定量刑準則原則上對法院有拘束力，如果散布性愛影片依量準會定的準則應判囚，法官原則上不可判易科罰金之刑。量準會的量刑準則也將是未來國民法官判刑輕重的重要參考。

從前年起司法院邀請審、檢、辯、學等領域專家學者，組成「刑事案件量刑委員會研議委員會」，由祕書長林輝煌擔任召集人召開20次會議後，完成「刑事案件量刑妥適法草案」，將接續推動完成立法，並籌設「刑事案件量刑準則委員會」簡稱「量準會」。

草案明定量準會為二級獨立機關，辦理量刑準則之訂定、修正及廢止、量刑資訊系統之建置、量刑資訊之統計分析、量刑程序事項之建議、量刑政策與議題之研究發展、量刑法治宣導及社會溝通等量刑相關事項。

量準會著重委員之專業背景，為使各相關專業領域人員廣泛參與，提供多元及專業的意見，明定量準會之委員組成、任期、資格、任命及提名程序；另為辦理前揭量刑相關事項，草案亦揭示量準會設各組、室。

草案明定量刑準則之拘束力，以期達成本草案之立法目的，草案將罪刑相當原則、比例原則、平等原則、兼衡有利不利原則、禁止重複評價原則及定應執行刑應綜合考量各罪間整體關係及行為人之社會復歸等量刑基本原則納入，以完備量刑法制。