總統蔡英文日前為了慶祝官方IG突破90萬人追蹤，在IG限時動態公開讓網友提問，她還親自拍攝影片以「快問快答」方式回答網友的問題，表示自己最喜歡吃的台灣小吃是蚵仔麵線和肉圓，以及吃咖哩飯不會攪拌、不會一次喝6碗豬肝湯。此事也在網路上引發網友討論，許多網友都對此感到十分傻眼。

為了慶祝官方IG突破90萬人追蹤，蔡英文在IG上收集網友們的提問，並於12日在IG上PO出影片回應網友們的問題。同時，她也在IG上發文表示，謝謝大家這段期間在IG上的陪伴，「上次我在限時動態蒐集大家的提問，你們都很熱情、很踴躍」。今年也因為疫情的關係，少了很多跟大家見面的機會，所以用影片的方式回覆大家的問題。

蔡英文在影片中除了回應網友們的問題，也透過「快問快答」方式表示，自己會親自剷貓砂、吃咖哩飯不會攪拌、工作到太晚會吃宵夜、冬令進補不會一次喝6碗豬肝湯，以及公投的四個不同意。

此事也在PTT上引發網友熱議，「何時表演吃萊豬肝湯」、「原來不喝豬肝湯是親民」、「法國菜沒豬肝湯」、「何不食豬肝湯」、「笑死，國家政策不討論，討論豬肝湯？」、「不喝豬肝湯怎麼進補萊豬？」、「是怕萊豬所以不吃嗎？」還有些網友則表示，「FB、IG治國，整天洗腦網路世代就夠了」、「在說什麼？能源問題呢？」、「網紅總統？」、「整天當網紅，大內宣」、「吃咖哩飯攪不攪拌干大家屁事」。