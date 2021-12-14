由「台灣隊長」陳柏良發起的「BE HEROES足球菁英學院」進入第5年，今天於彰化縣立體育場開訓，除了地方政府大力支持，以精品鋁圈、避震器製造享譽全球的彰化在地企業BC台灣柏釧，也從過去主要贊助的賽車運動，一腳踏入足球領域。

BC台灣柏釧董事長黃錦章表示，過去贊助賽車運動為主，今年因為議長謝典林的引薦，開始支持BE HEROES系列活動，希望透過這麼棒的活動，推廣品牌形象，並希望未來彰化也能舉辦足球賽事，鼓勵在地小將留下發展。

BE HEROES足球發展計畫發起人之一的張憲銘，則已將他的足球夢推進到企甲球隊，與台北市大建教合作的「台北展逸天行者」今年已在企甲聯賽征戰，希望有龍頭帶領去打造踢隊，為台灣足球留住好人才。

張憲銘也不忘強調，接下來彰化將滿滿都是體育，足球以外，還有WANG‘S LIFE王建民攝影展與BE HEROES棒球訓練營、BE HEROES盧彥勳青少年年終網球賽與彰化BE HEROES運動嘉年華，期待大家透過體育看到彰化。