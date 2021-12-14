香港特首林鄭月娥14日出席行政會議前表示，香港政務司司長李家超當日率團前往深圳，準備與廣東省的代表召開對接會議，商討陸、港通關安排。此外，香港立法會選舉將於19日舉行，有消息指，港府可能在選舉前公布通關確切日期，陸、港有機會在冬至前後正式通關。

李家超14日率領香港保安局局長、香港食物及衛生局局長和創新及科技局局長在內的港府團隊前往深圳，與廣東省的代表召開對接會議，商討陸、港通關安排。林鄭月娥表示，此次通關涉及重開陸路口岸，因此要與廣東省、大陸海關、大陸相關市政府及相關部門商討細節，將有利於香港保安局評估陸路口岸的承載力，以決定如何重啟口岸。

至於通關配額及分配問題，林鄭月娥說，除了公務及商務需要，也會讓有需要的市民申請配額。而「香港健康碼」於10日開通，林鄭稱，截至14日上午，已有超過44萬市民申請註冊帳戶，其中超過15萬名市民已啟動帳戶，「香港健康碼」目前運作暢順，而「安心出行」app擴大使用後，也大致順利。

此外，香港立法會選舉將於19日舉行，有消息指，港府可能在選舉前公布陸、港通關確切日期，有機會在冬至前後正式通關。不過，也有消息稱，近日大陸疫情復燃，更首次驗出感染Omicron變種病毒的個案，針對通關確切時間仍在拉鋸之中，港府目前只能做好一切準備工作，等待通關「亮綠燈」。

新冠疫情持續近兩年，據港媒披露，港府日前評估可在聖誕節前後通關，但必須在香港立法會選舉之後，一是因為此次選舉首設口岸票站，供在大陸的港人投完票後，免檢疫即可返大陸，但若通關在此時實施，短時間內將有港人「南下」投票，又有逾千獲取通關名額的港人「北上」，可能有潛在感染風險；二是港府一直力催投票率，不希望有人因通關赴陸而沒投票。