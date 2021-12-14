高雄城中城大火案，燒出老舊大樓公安、消安問題。高雄市議會今（14）日正式審查通過《高雄市公寓大廈輔導管理自治條例》，6樓以上大樓須設管委會，同時賦予消防人員強制執行檢查之公權力，若有規避、拒絕消防局檢查，最高可罰5萬。

這項「公寓大廈輔導管理自治條例」通過後，高市府將強制要求6樓以上既有公寓大廈成立管理組織，閒置未使用的複合式營業場所也一併納入消防檢修申報，對於設有阻礙檢查之設施設備者，賦予消防人員逕予排除及強制執行檢查的公權力。

城中城案後補破網，高市通過自治條例6樓以上大樓須設管委會。（柯宗緯攝）

此外，針對規避、妨礙或拒絕消防局進行消防安全檢查者，依《公寓大廈輔導管理自治條例》規定，將處管理權人3萬元以上5萬元以下罰鍰，並得按次處罰及強制執行檢查；未成立管理委員會者則處5000元以上5萬元以下罰鍰。

國民黨高市議員李雅靜認為，希望法案貼近民意，要求市府1個月內召開1場以上公聽會，廣納各界建議，讓法令規範更符合實際需求。民進黨高市議員郭建盟也提到，約1000多棟有安全疑慮的大樓將透過法令改善其安全，為讓法案更為齊備，建議未來要滾動式修正。

針對未依規定辦理消防安全設備檢修申報的罰鍰規定，國民黨高市議員陳麗娜，建議罰鍰回歸管委會，不要進入市庫。民進黨高市邱俊憲直言，罰款不是目的，而是希望1000多棟公寓大樓配合法令，改善公共安全。高市議員吳益政建議，市府納入樓管、保全公會協助維護公安議題。