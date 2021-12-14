其實台灣消費力並不差？有網友秀出月刷21萬的卡費帳單，想不到貼文釣出一票百萬刷手，有人單筆消費就刷了20幾萬給女友，還有人一期要繳167萬元，甚至有網友年度帳單高達8百萬，讓許多人紛紛留言要認乾爸、乾媽。

有網友也曬出自己的卡費帳單，一期金額竟高達167萬。(圖／翻攝自臉書 爆廢公社)

一名網友12日在臉書社團「爆廢公社」貼出11月份的卡費帳單，帳單顯示本期應繳金額為21萬1623元，原PO感嘆「我能活著，算一種奇蹟」，並希望大家也分享各自的刷卡繳費金額。

貼文引起討論，不少網友紛紛秀出他們的卡費帳單，多數網友一期信用卡帳單要繳7至20萬元，甚至還有92萬、123萬、167萬的帳單。其中一名網友的帳單受到最多人討論，好奇他在漢神百貨單筆刷了20萬是刷什麼？而網友也回應：「給女友穩定情緒的費用」。

其他網友也回應，「這樓太可怕了」、「來朝聖爸爸媽媽們」、「我缺乾爹乾媽乾哥乾姐，有沒有人要認養我」、「原來我每個月信用卡只刷4萬算是低收入戶」、「一個月一萬內，凡事量力而為，不消費自己無法繳清的事情」、「我沒有信用卡，全用現金，連買車也是直接付現」、「到底是誰在說台灣經濟差的？」、「不是經濟好，是貧富差異大」。

而原PO看完大家的留言也更新貼文，看到留言有80幾萬的帳單，刷的項目也滿神秘的，像是漢神刷20幾萬、秘室逃脫刷20幾萬，覺得實在太猛了，詼諧表示「發現主計處講的是真的，台灣經濟很好」。