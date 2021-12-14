司法院院會14日完成《行政訴法》相關修法，創設「遠距審理」「巡迴法庭」，及保障原住民族、弱勢兒少及身心障礙者近用司法權益、增訂防杜濫訴、調解及專業委員參與、促進訴訟程序等配套制度。

司法院表示，原本分散在各地方法院的行政訴訟庭，將改為集中於高等行政法院內增設「地方行政訴訟庭」，在訴訟法上相當於「地方行政法院」的審級，以專責辦理部分第一審通常訴訟程序事件、簡易訴訟程序事件、交通裁決事件、收容聲請事件及其他法律規定等行政訴訟事件。

司法院指出，本次修法，仍然維持兩個審級，不會影響人民的審級利益，並藉由「遠距審理」、「巡迴法庭」等方式，兼顧各地民眾起訴、應訴的便利性。

另為因應行政訴訟事件類型的複雜性及專業性，本次修正並採行「漸進擴大強制律師代理制度」，明定高等行政法院管轄之環境保護、土地爭議的第一審通常訴訟程序事件及都市計畫審查程序等事件，原則上當事人應委任律師為訴訟代理人。當事人無資力委任訴訟代理人時，得聲請訴訟救助，以促進訴訟並保護當事人權益。