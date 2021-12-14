大陸外交部發言人汪文斌今（14日）主持例行記者會。針對大陸在聯合國《特定常規武器公約》第六次審議大會上首次提交了規範人工知會軍事應用的立場文件，汪文斌稱，此舉旨在倡導「智能向善」理念，呼籲各國在軍事領域負責任開發和利用人工智慧技術。

汪文斌表示，當前世界正經歷新一輪科技革命，人工智慧作為新興技術在各領域的廣泛應用正深刻改變人類社會生活，在軍事領域的應用也日益引發國際社會關注。人們越來越認識到，在發展人工智能的同時，必須高度重視可能帶來的安全風險挑戰，加強前瞻性的預防與引導，最大限度降低風險，確保人工智能安全、可靠、可控發展。

汪文斌指出，大陸高度重視人工智慧軍事應用所帶來的安全風險，主張各國應秉持共同、綜合、合作、可持續的全球安全觀，透過對話與合作，就人工智慧軍事應用的發展規範尋求共識，構建普遍參與的國際機制。

汪文斌強調，人工智慧技術與聯合國《特定常規武器公約》框架下「致命性自主武器系統」問題討論緊密相關。為此，大陸本著負責任態度，向《特定常規武器公約》第六次審議大會提交了規範人工智能軍事應用的立場文件。此舉旨在倡導「智能向善」理念，呼籲各國在軍事領域負責任開發和利用人工智能技術。

汪文斌指出，作為世界和平的積極建設者、多邊主義的堅定維護者，大陸願繼續同各方加強交流與合作，妥善應對人工智能軍事應用帶來的風險與挑戰，推動人工智慧技術惠及各國人民。