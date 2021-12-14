效力日職樂天金鷲的台灣好手宋家豪，本季出賽63場打破「大郭」郭源治紀錄，成為台灣在日職單季出賽最多場投手，能夠改寫前輩紀錄，宋家豪認為對自己是種肯定，而他在季後也獲得球隊加薪，明年年薪將從4700萬日圓大幅翻漲為1.1億日圓，生涯首度躍居「億元男」。

宋家豪當初從育成合約展開旅日生涯，經過多年努力，今年投出生涯年，本季出賽63場，自責分率只有2.23，拿到3勝、24中繼、7救援的好成績，今年還和同樣來自台灣的西武獅吳念庭一同參與明星賽，季後他獲得球團肯定，「薪」情大幅翻漲。

成為隊史第1個育成出身的球員年薪破億，宋家豪也感到十分開心，「可以被球隊肯定，今年也是真的很努力，很多目標都突破了，像是幾乎整年在一軍、明星賽、救援成功也拿到了。」他也表示，明年球季不管教練賦予自己什麼任務，就是穩穩的把每一局守好，幫助球隊守住勝利。

今年宋家豪還改寫郭源治寫下的台將紀錄，他還原破紀錄當天狀況，「教練那天有說我一定會上場，滿重要的比賽，我的心情就是，我真的可以和前輩齊名嗎？如果可以超越，也是美事，對自己也是肯定。」

此外，田中將大今年從美國返回日職，重回老東家，宋家豪也把握機會向大聯盟級球星討教，田中將大也會跟他分享美國的中繼投手如何準備等經驗，但兩人還有因為請飲料而建立起來的另類交情。

宋家豪笑著說：「他（田中將大）會說想喝珍珠奶茶，我說好，我幫你找，之前有請全隊喝過，他就愛上，他會跟我說：『宋，我好想喝珍珠奶茶。』我就回他：『好，我幫你買。』我們會輪流請客，他有時會買星巴克、美式漢堡。」