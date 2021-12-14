位於台北市立圖書館旁，坐落於建國南路上的「x issues商務展演空間」，有著250吋LED電視牆的展演空間，可辦理各式講座、論壇、交流茶會。（主辦單位提供／游念育台北傳真）

野禮傳媒股份有限公司旗下的「X issues商務展演空間」，經歷近半年的籌備與協調，將在12月16日下午盛大開幕，現場匯集來自各界的優秀企業家與各校青年代表共襄盛舉，並邀請到多名專家暢談「青年x經濟x民主」的多元主題，為x issues空間點亮嶄新的氛圍。

在「青年x經濟x民主」論壇中，野禮傳媒特別邀請到知名節目主持人楊世光、台大哲學系教授苑舉正、中國時報董事長王丰等重量級貴賓共同參與，以青年未來、經濟發展與民主制度等開放式主題暢談想法與觀點，並同步直播在野禮傳媒的頻道上，為線上下的觀眾們提供最具深度且精彩的思維體驗。

野禮傳媒的共同創辦人、同時也是x issues商務展演空間的發起人蘇恆表示，「不論是再好的想法，若沒有辦法與人分享，就無法真正創造價值，我們希望透過x issues空間的成立，讓更多好的想法、好的理念被其他人所看到，進而改變這個社會。」

位於台北市立圖書館旁，坐落於建國南路上的「x issues商務展演空間」，有著250吋LED電視牆的展演空間，可辦理各式講座、論壇、交流茶會，多種類型的攝影棚備有完整的錄製設備，從單人直播到10人的節目錄製，滿足不同類型的影音創作者並定期主辦講座、論壇與沙龍活動，作為青年的城市新聚點，讓更多人能自由地分享，傳達理念。