1212台北變電所火警造成雙北部分地區停電，台電表示，停電造成民眾不便，台電深感歉意。針對停電時間超過50分鐘約3萬用戶，將參酌今年513、517事件扣減標準，專案扣減當期電費（或基本電費）5％，總計扣減金額達558萬元，經過試算一般住宅用戶平均扣減55元，小商家平均扣減406元。

台電表示，事發當天因台北變電所設備故障起火，導致匯流排跳脫，引發轄區下游多所配電變電所停電，第一時間影響超過30萬戶停電。事發後台電緊急轉供，並動員超過百人搶修，在15分鐘內超過9成、約27萬戶完成復電。考量此次事故影響範圍大，參酌513、517分區輪停電費專案扣減標準，針對停電超過50分鐘之31372戶進行專案電費扣減。

台電說明，其中677戶工商用戶，扣減5％當期基本電費，總計扣減69萬元，每戶平均1019元。民生用戶部分，包含一般用戶與小商家共30695戶，扣減當期總電費5％，總計扣減489萬元，試算下來一般用戶平均扣減55元，小商家平均扣減406元。總計整起停電事故專案電費扣減總額達558萬元。

台電強調，針對變電所失火引發停電，台電已邀集外部專家學者針對事故原因詳細調查，並同步針對全台變電所同型設備水平展開全面盤查，並盡快完成各項改善措施，未來也將強化設備維護週期及標準，避免類似事故發生。