2021 BWF世界羽球錦標賽14日進入到32強對抗，中華隊率先登場的男雙李哲輝／楊博軒，面對大會第8種子印度蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty），奮戰了43分鐘、曾救回多個局點及1個賽末點，可惜25比27、17比21飲恨，未能繼續前進，稍後戴資穎、周天成及男雙李洋／王齊麟也會出賽，寶島球迷繼續為選手們集氣。

本屆世錦賽在西班牙安達魯西亞自治區的韋爾瓦市舉辦，14日賽程中華隊最先出賽的李哲輝／楊博軒，兩局比賽過程都和對手分數接近，首局印度組合先以20比17出現3個局末點，李哲輝／楊博軒硬是連追4分，反倒21比20超前並握有局點，接著雙方「丟士」僵持了好幾分，最後李哲輝／楊博軒回及掛網，讓印度隊拿下首局。

第2局雙方分數也是多次平手，13比13後蘭基雷迪／謝提連得2分再要回優勢，就這樣領先到比賽結束。

稍後戴資穎要出戰俄羅斯選手柯塞茲卡雅（Evgeniya Kosetskaya），周天成則迎戰大陸選手陸光祖，最後是李洋／王齊麟面對荷蘭組合吉爾（Ruben Jille）／范德勒克（Ties Van Der Lecq）。