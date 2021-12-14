證交所為加強推廣台灣創新板（TIB）制度，並為提升「合格投資人」人數及獎勵證券商鼓勵其適格客戶成為「合格投資人」，將於明（111）年舉辦「證券商推廣台灣創新板合格投資人競賽獎勵活動」。

該競賽活動將於111年1月1日至6月30日舉行，對象為經營證券經紀業務之證券商，競賽內容分為「證券經紀商努力不懈獎」、「證券經紀商奮發向上獎」、「證券經紀商主管領導有方獎」及「證券商營業員貢獻卓越獎」。

證交所表示，各證券商須申報「合格投資人」資料，包含專業機構投資人、高淨值投資法人、書面申請為專業投資人之法人或基金、依法設立之創業投資事業、淨資產達1000萬元之自然人、近兩年度平均所得達150萬元之自然人等六項。

各競賽以各證券商各營業據點為單位，「證券經紀商努力不懈獎」為當月上述六項合計新增戶數成長百分比排名前30名，且達全體參與證券商平均新增戶數者，將給予獎勵金：單一營業據點月獎金（共頒發六個月）第1～10名各3萬元；第11～20名各2萬元；第21～30名各1萬元。

「證券經紀商主管領導有方獎」則依「證券經紀商努力不懈獎」當月排名前十名之證券經紀商，另頒發2萬元獎勵金予該據點之分公司經理人或營業櫃檯主管一名。

「證券經紀商奮發向上獎」為上述六項合計新增總戶數排名前三名，將給予獎勵金：單一營業據點月獎金（共頒發六個月）第一名萬元；第二名2萬元；第三名1萬元。「證券商營業員貢獻卓越獎」為營業員每月推廣符合「合格投資人」條件之自然人，完成簽署「創新板風險預告書」之人數進行排名，取前十名頒發獎勵金各2萬元。

針對一般投資人部分，證交所亦將於同期間舉辦創新板投資人系列推廣活動，包含有獎徵答抽獎活動及合格投資人推廣獎勵，期能提升一般投資人對台灣創新板之認識，為潛在之合格投資人提供辦理創新板開戶之管道與服務，以提升合格投資人人數。