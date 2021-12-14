金融科技業倒底該歸屬哪個部會主管？國發會、經濟部、金管會、法務部都曾為此開會討論，至今仍無寂而終，尤其是加密貨幣業者，幾乎沒有部會「勇敢」站出來。中華金融科技產業促進會理事長楊瑞芬公開呼籲，儘速將金融科技等數位創新產業，明確納入數位發展部管理，別再讓台灣的創新能量在沒有主管機關下四處碰壁！

中華金融科技產業促進會14日舉行2021年度會員大會，同時改選新一屆理監事，原任理事長楊瑞芬獲得連任。

楊瑞芬表示，四年來在促進會的推展與奔走下，搭著數位化的浪潮，金融科技業在各方面都有相當進展，但在沒有主管機關下使得金融科技產業，連My Data資料都無法介接，遭遇諸多困難。

目前My Data的匯整在國發會，而多數金融科技業屬於軟體資訊業別，是經濟部的產業管理轄下；金管會則鼓勵金融業導入金融科技進行數位轉型，並納管加密貨幣商的洗錢防制等。中華金融科技產業促進會指出，英國、澳洲等國均將金融科技列為其國家數位經濟的核心基本產業，就全球而言，金融科技更被列前三大的數位經濟次產業，包括投資額或產值計算。

楊瑞芬說，希望隨著數位發展部組織法的訂定，將來金融科技等創新產業找到可以協助及推動的主管單位，讓金融科技的發展，產官學一起動起來，建立創新數位領域。

行政院政務委員郭耀煌則在大會中，以「疫後金融科技的發展契機與策略」為題進行演講，提及不論是英國、新加坡等均在2012年後進行政府組織的改造，以因應數位時代金融科技等創新服務的發生，然受限於國內法規，在金管會組織法未調整下，只能管理銀行、保險、證券期貸，投信投顧等傳統金融模式下，金融科技僅被視為技術運用，使得台灣的普惠金融情況與其他國家相比，業者需要花更大的努力去填平落差。