美國高通公司今日透過旗下子公司高通技術公司揭曉第三屆「高通台灣創新競賽」（Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge）優勝名單。第一名由NUWA Robotics（女媧創造）贏得，榮獲獎金12萬5千美元；Heroic-Faith（聿信醫療）與AVILON（奧榮科技）分列第二名與第三名，各獲得獎金10萬美元、7萬5千美元。

冠軍團隊NUWA Robotics致力於機器人軟硬體以及應用工具開發，提供智慧陪伴型機器人以及機器人相關應用的工具。NUWA從陪伴型機器人產品開始，此次參賽，透過搭載高通機器人RB5平台（Qualcomm Robotics RB5 Platform）及高通技術支援，運用5G連網、終端AI、機器學習、異質運算和智慧傳感能力，NUWA把產品升級成為高度客製的行動服務型機器人，為不同場域、不同需求的客戶，提供軟硬體兼具、可客製化、創新的完整解決方案，為5G商用服務開創新局，極具潛力。

獲第二名的團隊Heroic-Faith是專注於開發重症領域與呼吸監測的新創醫材科技公司，研發「即時呼吸聽診監測儀」，將呼吸音轉換成數位化資料，可用於麻醉呼吸監視、呼吸中止辨別等情境。

在七個月QITC育成計畫中，Heroic-Faith運用高通5G行動平台，進一步強化「即時呼吸聽診監測儀」，經由AI判別與監控，並透過5G及時通知醫生，讓醫生不論在診間、手術台上或遠距，都能即時掌握病患狀況，是遠距醫療、智慧醫療的關鍵創新應用。

第三名團隊AVILON提供自主無人機和機隊管理解決方案，致力打造各式自動化無人機系統，將無人機應用導入各行各業。評審團對於AVILON能夠成功搭載最新高通Flight RB5 5G平台（Qualcomm Flight RB5 5G platform），提升商業用、工業用無人機在室內定位、路徑規畫和障礙物迴避等智慧功能，非常激賞。

搭載高通Flight RB5 5G平台，無人機可自主執行室內自動駕駛、精確著陸，並能夠透過5G傳輸清晰的4K視頻提供更多細部資訊，可應用在各種室內用例，例如工廠檢驗和倉庫庫存管理，有助擴大無人機商業運用範疇。

高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，隨著5G商業發展逐步深化，我們看到企業不斷加速數位化轉型，越來越多的智慧邊緣終端連接至雲端，這個推動全球創新的大趨勢，也展現在今年『高通台灣創新競賽』入圍及優勝團隊的產品上。

劉思泰說，今年多數入圍團隊都運用到5G、AI、物聯網技術，產品包括智慧醫療、智慧城市、無人機、機器人等，更有多家提供的產品是協助企業數位轉型的解決方案，充份反映台灣新創團隊在技術及市場掌握上，相當具競爭力，令人驚豔。