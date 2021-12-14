2022年台北市長選舉已漸漸逼近，國民黨以立委蔣萬安出戰的呼聲最高，先前因為抗疫而知名度暴增的陳時中也被看好即將代表民進黨應戰，不過如今卻傳出了知名律師謝震武將化身為民進黨的「刺客」角逐台北市長，掀起了各界的熱議。對此，陳時中於今表示「我們今天是疫情記者會，政治問題讓政治去解決。」對此，有網友驚呼，「被這一個棋子嚇到了，沒想到謝震武視綠營刺客」。

知名律師兼主持人謝震武。(本報系資料照)

《東森新媒體ETtoday》11月中發布民調顯示，若國民黨、民進黨和民眾黨各派出蔣萬安、衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊出戰2022台北市長選舉，蔣萬安將以39.7%支持度領先，其次為陳時中28.2%、黃珊珊18.1%。此外，國民黨12月初民調也顯示，蔣萬安以38％的支持度，分別大勝陳時中的25％，以及黃珊珊的15%，蔣萬安大勝陳時中13個百分點。

根據《周刊王》報導，有綠營人士透露，雖然基隆市長林右昌、前文化部長鄭麗君似乎對於參選台北市長一事躍躍欲試，但陳時中若無法輕易從防疫中脫身，總統蔡英文也曾多次聯絡前交通部長林佳龍，而林佳龍也傳出仍猶疑未決，如今也傳出了人想推崇謝震武，而謝震武恰好和蔣萬安一樣，皆有專業的律師背景。

據報導指出，57歲的謝震武出身基隆眷村，政治立場不明顯，理性專業的主持形象深獲民眾欣賞，也讓不少綠營金主們相當中意，有意拱他上陣，甚至傳聞已開始暗中作民調。

對此消息，引起不少PTT網友熱議，有網友誇下海口表示「謝震武會出來選才有鬼，謝震武出來選，我就在北車裸體吃肉乾」，也有網友表示「謝是知識藍吧」、「時鐘OUT也好」、「這一個棋子嚇到我了 沒想到謝震武是綠營刺客」。