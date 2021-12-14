台南市衛生局日前宣布14至19日於遠百廣場接種者可獲100元7-11商品券，今再宣布即日起至20日於衛生所、接種站施打莫德納疫苗者，皆可領取100元7-11商品券；衛生局統計從4日開始提供免預約、隨到隨打莫德納服務，截至昨天已服務了約1萬2000人，第2劑涵蓋率也來到了6成。

衛生局表示，台南市自展開COVID-19疫苗接種作業起，統計至13日共接種255萬265劑次，第1劑涵蓋率76％、第二劑60.6％。而從12月4日開始提供隨到隨打莫德納後，很多民眾都覺得免預約很方便，提高接種意願，其次是在禮品、禮券加持下，也有一點誘因，4日至昨天已有至少1萬2000人完成接種。

衛生局指出，14日至19日每日下午1點半至5點，台南火車站後站的遠東百貨廣場持續提供莫德納疫苗接種，接種完成還會贈送100元7-11商品券；即日起至20日於本市衛生所、接種站施打莫德納疫苗者，皆可領取100元7-11商品券。

此外，疫苗預約平台第18期將於16至22日進行接種作業，本期提供BNT疫苗第1、2劑及已接種第1劑AZ疫苗者，第2劑可接種BNT疫苗，即日起至明日中午12點開放平台進行預約。符合第18期接種資格者為12月13日上午6時前已意願登記（含混打）民眾，可接種第1劑BNT疫苗者為12歲以上、可接種第2劑BNT疫苗者為11月18日前已接種第1劑BNT疫苗的18歲以上民眾；10月21日前已接種第1劑AZ疫苗的18歲以上民眾，第2劑可接種BNT疫苗。