民進黨立委高嘉瑜 (吳家豪攝)

林秉樞因對民進黨立委高嘉瑜施暴而成全國名人。媒體人黃揚明今日於政論節目表示，林秉樞之前還跟朋友炫耀「若想認識蔡依林可以幫忙介紹」，林秉樞甚至還說「我若想追蔡依林都追的到。」

黃揚明指出，林秉樞去年8月曾在台北市購買畫家許悔之的4幅畫共15萬元，而許拿到錢後，林秉樞卻從未去畫廊取畫。而近期林秉樞的事件爆發後，畫廊為了不想惹上麻煩，悄悄的將畫寄給許悔之。

黃揚明說，許悔之的本名叫許有吉，曾任自由時報副刊主編、中時晚報副刊編輯、聯合文學月刊、出版社總編輯等等，現在擔任有鹿文化公司社長，還在去年1月起兼任文化部所屬的國家文藝基金會董事。

黃揚明說，林秉樞日前被爆花費170多萬買的藝術品中，也包括許悔之的作品，林似乎對許的作品情有獨鍾，背後到底是怎麼樣的關係，可以再了解一下。

另有關林秉樞在今年大缺疫苗時，至禾馨診所疑用特權施打殘劑疫苗。黃揚明指出，一般診所的殘劑，都是算一整天的量，但禾馨卻是分早中晚三班都有殘劑，而且禾馨並未開放殘劑預約，所以到底內幕是什麼，還有得查。

有關傳聞蔡依林有去林秉樞母親靈堂，雖經紀人否認，但媒體人謝寒冰表示，有熟識的朋友告知，確實當日有看到蔡依林本人在場，消息來源至少有3個人以上。

黃揚明說，自己收到訊息，當日蔡依林與林秉樞確實有互動，而且林秉樞還對朋友宣稱，可以幫忙介紹蔡依林，林秉樞甚至說「我想追蔡依林都追的到。」今天若是蔡依林本人出面否認，自己就道歉，但若是經紀人回應，但演藝圈的邏輯是，經紀人說的話不一定可信。

另傳民進黨台北市議員許淑華幫林母公祭安排警力維安。國民黨台北市議員李柏毅表示，若是高度敏感的案子，民代不想涉入太深，不會有民代會發公文要求相關單位處理。若許淑華真的有發公文，那代表他真的非常在乎這個案子，或是許就是習慣所有案子都發公文。

李柏毅指出，許淑華若事先知道林秉樞有這麼多爭議，應該根本不可能會幫這個忙。但兩人過去有無私交，這得問本人。

無論是謝寒冰或黃揚明所說，蔡依林與林秉樞相識、互動等傳聞，蔡依林經紀人王永良仍強調，「無中生有，完全不認識。」