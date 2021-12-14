三重獅子會14日中午特地前往雙溪區公所捐贈一輛社福專車。（社會局提供）

新北市雙溪區人口有8329人，老人就有2409人，比例高達28.9％，僅次於平溪；加上土地面積廣達146.25平方公里，可謂地廣人稀，年輕族群外出求學、工作，僅剩長輩守住家園。新北市推動里里銀髮俱樂部和社區照顧關懷據點，讓長輩在地樂活，12里雖都有設立，但長輩礙於交通不便，有時較不願出門。三重獅子會14日中午特地前往雙溪區公所捐贈一輛社福專車，希望藉由專車深入偏區定點接送長輩，到據點或俱樂部參與各項健康促進的活動。

雙溪區長藍瑞珉表示，雙溪區有好山好水，非常適宜長輩居住，但年輕人必須外出打拼，只有假日才能返家探視父母。為增加長輩的社會參與，12里均設有俱樂部和照顧據點，並定期舉辦老人共餐，讓長輩可以相互陪伴關懷，參與各項才藝和健康促進活動，以延緩老化。

三重獅子會現任會長陳振福表示，該會成立已51年，半世紀以來謹守獅子服務信念，以及關懷人群的博愛精神，除在都會區參與各項公益事業，這幾年來也走入偏區服務，曾捐贈坪林漁光社福專車，發現可以增加長輩參與活動的意願，因此這次再度捐贈雙溪，希望可以幫助長輩走出家門。

社會局副局長許秀能特地到場致意，她表示，三重獅子會真的是愛心無限，光這10年來就捐贈新北市多部復康巴士、消防後勤車、救護車、大型捐血車等，甚至捐贈自閉症協進會咖啡車，鼓勵星兒自立自強，她特別代表侯友宜市長到場感謝。雙溪區列冊的獨居長輩有179人，希望社福專車可以發揮訪視關懷的功能。

雙溪區12里里長以及市議員林裔綺服務處主任黃朝銘，與三重獅子會歷任會長、獅兄獅嫂等，一起參與捐贈活動。