基隆依山傍海，擁有得天獨厚觀光資源，基隆市長參選人謝國樑今日發表觀光政見，計畫在八斗子潮境公園打造一座具海景的兒童主題樂園，串連八斗子漁港、彩虹屋、和平島，更延伸至東北角象鼻岩，成為北台灣海洋觀光廊帶。

謝國樑表示，基隆八斗子沿海一代，海洋資源豐富，從海洋大學、八斗子漁港、彩虹屋、和平島，以及東北角的象鼻岩，都是台灣北海岸觀光景點，他計畫在潮境公園規畫一座海景兒童樂園，串接成為一個海洋觀光廊帶，讓孩子們可以與大自然更近距離接觸。

謝國樑提及，台灣是海島國家，海洋資源是公共財，他當年守護番仔澳，不讓卸煤碼頭破壞這片天然海洋，如今希望打造一座海景兒童樂園，讓更多人可以欣賞這片美景，結合海科館資源，打造海洋主題的設施，讓基隆這片海洋成為絕佳的親子天堂。

謝國樑說，基隆除海洋資源外，還有歷史悠久的鐵道文化，另計畫在七堵車站旁鐵道紀念公園內，改造成以火車為概念的主題空間，邀請深受兒童喜愛的卡通，如湯瑪士小火車，或三麗鷗公司的Hello Kitty進駐，讓鐵道特色可以結合觀光活動，讓世界看到基隆的魅力。

謝國樑指出， 除了一海一陸的樂園外，也思考基隆港做為許多遊輪停靠的港口，在基隆港區需要有一個觀光亮點，一來是吸引觀光客駐足，而來是能夠好好介紹基隆特色，因此，改建中的文化中心，也評估將展演內容調整為符合國際觀光城市的需求。