低溫來襲，夜晚想要睡得舒適好眠，舒適的寢具是關鍵，居家品牌MONTAGUT 夢特嬌，寒冬首推「抗菌混紡羊毛被」，日比家族則推薦各式羽絨被，以符合消費者需求，另外Hola則搭上蜘蛛人即將上映的熱潮，以Q版蜘蛛人為主角，搶攻親子市場。

MONTAGUT夢特嬌，抗菌混紡羊毛被婊不經抗菌處理，解決潮濕造成的蟎蟲問題。（MONTAGUT夢特嬌提供）

冬季挑選寢具材質要格外注重，若偏好貼身一點、紡織樣式多的消費者，可參考羊毛被，例如今年冬季夢特嬌特推抗菌混紡羊毛被，保有羊毛纖維禦寒功能、吸濕與放濕的特性可有效循環蓄熱，且表布經過日本抗菌加工處理後，可有效遠離過敏原與細菌，解決台灣潮濕氣候所容易造成的細菌蟎蟲問題。

WENTEX 90%羽絨冬被，雙人原價9960元，特價3880元。（日比家族提供）

而代理許多歐美寢具的日比家族，則為對於冬被收納有疑慮的消費者，推薦不同厚度的羽絨被，如厚度界於夏被與冬被之間的「四季被」、一般冬季可使用的「冬被」、以及適合寒流來襲或是低溫地區的「極暖被」等，其中WENTEX的90%羽絨冬被，特選90%絨球比例、以0.8kg的輕盈羽絨維持睡眠最佳溫度，保持透氣性與吸濕性，而冷氣團來臨時也無需更換被子，可配合柔軟的薄毯增加保暖度，減少更換被胎的麻煩。

Marvel 蜘蛛人系列防靜電法蘭絨收納毯，原價2980元，特價990元。（HOLA提供）

除選擇棉被內裡很重要外，選購符合消費者喜愛的外觀的家居產品也很重要，Hola搭上近期即將上映《蜘蛛人：無家日》的熱潮，以Q版蜘蛛人為主角，搭配鮮豔的紅、藍色，創作出六款帥氣又可愛的風格單品，內容包含純棉抗菌防螨床被組、單人防靜電法蘭絨收納毯、造型抱枕、懶骨頭等，最低599元即可入手，讓在電影上映前就可在家預先感受蜘蛛人的魅力。