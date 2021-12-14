近期有不少台灣設計師品牌有了新動作，例如潮流機能品牌WEAVISM織本主義，以台灣社會體制、填鴨式教育為題，推出「The Wall撞牆」系列，而625PM則融合美式東西岸的都會時尚風格，創意推出三大系列。

WEAVISM織本主義The Wall撞牆系列，剪裁結構融入軍裝常見口袋、扣環元素，搭配不對稱拼接、運用不同厚度製作服裝高低落差的視覺效果，隱含對於主流價值觀中對於標準答案無聲反抗，材質則延續品牌永續精神，選用紡織廠「判死刑」的髒髒純棉帆布，使用特殊的冷練技法，讓布料的污漬能減少85%以上，再運用數位印花印上我們設計的滿底圖案，並搭配再生聚酯纖維和牡蠣殼所做成的「再生牡蠣絨」面料，以達到保暖的功用。

625PM，Murmur系列，I’m vaccinated T-shirt，1600元。（625PM提供）

於精品界工作多年的Maggie Chu朱愷葳，推出輕奢服裝品牌625PM，服裝融合融合美式東西岸的都會時尚，將過去於精品工作時的觀察、跑趴的經驗等，運用於服裝設計中企圖為都會女性，提供白日工作、晚上跑趴都能輕鬆駕馭的服飾，並推出Murmur系列、Fashion系列、Basic系列，其中murmur系列主要運用正能量詞句、全球關切的話題等，希望散發出積極向上的氣場，服裝材質則以舒適親膚面料為主，以寬鬆短版的設計修飾身形。