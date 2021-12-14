KAWAII ART 2021 潮萌藝術展即日起至19 日，於華山 1914 文化創意產業園區展開，本次展出主題圍繞「變身」主題，透過各式動物、漫畫角色反諷社會體制、投射人生角色、童年意象，透過畫作、立體雕塑、跨媒材霓虹燈等媒材，展現各藝術家的獨特美學。

美國新銳藝術家 Nikki，畫作中充滿看似無害,卻擁有小心機與惡作劇風格的小女孩叛逆意象。（APPortfolio、FNG-ART提供）

來自韓國的鄭與恩 (Jung Yeo Eun)，透過 1982 年問世的經典卡通魔法公主為主人翁角色，結合多樣化的拼貼畫作技法，向經典動畫致敬。（APPortfolio、FNG-ART提供）

本次參展藝術家包含日本藝術家川崎泰史、出生於委內瑞拉的索兒.費佩托、來自韓國的鄭與恩、美國藝術家亞當漢德勒等，而本次展出最多的作品為日本藝術家「天野タケル(Takeru Amano)」，其知名創作為結合現代筆觸、抽象意念的裸女意象，無邪面孔與赤裸姿態的結合，也展現藝術家對於女性的嚮往。

天野タケル (Takeru Amano）作品。（APPortfolio、FNG-ART提供）

本次展覽於華山文創園區中 5B 館鍋爐室展區展出，民眾可免費參觀外，展覽期間觀展民眾追蹤香港主辦單位「APPortfolio 」官方 Instagram， 並依照活動指定步驟留言，即能免費獲得本次參展之日本藝術家「天野タケル(Takeru Amano)」 的展場限定鑰匙圈或胸章一份。