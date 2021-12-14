台中市天然氣鍋爐改善補助方案，今年共補助203家。市議員段緯宇14日質詢時，抨擊市府天然氣鍋爐改善方案補助豐田汽車等大企業，質疑9成是樁腳。經發局長張峯源說，業者依法提出申請，每案最高可補助50萬元，經費有中央及市府補助。市長盧秀燕強調，補助應有排富條款但需全國一致。

段緯宇指出，台中市天然氣鍋爐改善補助方案，今年共補助203家，光豐田汽車就申請6案共補助153萬元，連蒸餃店也補助；他質疑市府補助這大企業沒有道理，為何汽車只補助豐田不補助其他業者，申請補助200多家沒有一家是弱勢的，大企業在台中市賺錢，市府就應要求業者改善鍋爐不是提供補助。

張峯源說，天然氣鍋爐改善補助方案，中央補助約5千多萬，市府補助也有幾千萬。每案最高可補助50萬元，豐田汽車因有烤漆需使用燃油，業者申請才補助改為天然氣，依據空污法規定，汽車、食品業等都可提出補助申請。

盧秀燕強調，議員認為政府補助應有排富條款是很不錯的觀念會審視制度，讓中央思考一下這個補助制度應分級，要改為補助弱勢且有意改善的，但強調「要改要全國改、應全國一致」；否則業者會跳過台中市，以其他縣市營業據點等為優先改善的對象。