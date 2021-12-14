讓塗城國小特教班的同學們，能夠再次與家人同遊異想世界，在地企業、社福團體等，認購200張異想新樂園門票，贈送給塗城國小特教班。（中陽集團提供／黃國峰台中傳真）

關懷身心障礙兒童，中陽集團14日攜手中市警局霧峰警分局成功派出所及民間企業、社福團體等，邀請大里塗城國小特教生家庭至異想新樂園，感受樂園的奇幻魔力，寓教於樂幫助孩子們走出校園，與家人共譜珍貴回憶。

中陽集團指出，此次活動共有16組特教生家庭參加，在家人及樂園工作人員的貼心守護下，特教學童們體驗樂園內，各種有趣好玩的遊樂設施，嘗試挑戰新事物。

為了讓塗城國小特教班的同學們，能夠再次與家人同遊異想世界，成功派出所所長黃秉鈞也號召草湖國際同濟會會長張金興、國際同濟會急難救助前主委吳榮祐、龍熙企業（股）公司與台中市社會福利事業協進會等，認購了200張異想新樂園的門票，贈送給塗城國小特教班，為寒冷冬天注入滿滿的溫暖。

有感於身心障礙學生能接觸到的戶外學習場域較少，中陽集團指出，此次結合旗下中陽建設、大買家量販及異想新樂園等資源，希望引導更多特教生小朋友走出校園，在遊戲中不斷拓展學習經驗，進而嶄露獨特的天賦能量，同時增進家庭親子互動。「我們期待透過民間企業力量，以實際行動貫徹企業社會責任」。

塗城國小校長劉淑秋表示，感謝異想新樂園、成功派出所及善心團體贊助；走出學校的領域，對特教生的感官學習、親師生情誼，有非常大的幫助。成功派出所長黃秉鈞也表示，希望這次的活動能拋磚引玉，讓社會更多人關心，每一個需要被幫助的角落，讓社會充滿愛。

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