台南善化糖廠14日開工，製糖後的蔗渣有7成用於汽電共生燃料。（劉秀芬攝）

台南善化糖廠14日開工，製糖後的蔗渣有7成用於汽電共生燃料。（劉秀芬攝）

台南善化糖廠每年開工製糖期，總是會產生大量蔗渣與蒸氣，蔗渣目前7成燃燒作為汽電共生燃料，產生的電力可供糖廠製糖期2／3的電量，另3成的蔗渣則製成堆肥出售，另有蔗葉、沃土可當成蔗田肥料，一點也不浪費。

節能減碳、循環經濟是政府力推的產業政策，台糖董事長陳昭義表示，台糖可以說是「早期就是很成熟的循環經濟工廠」。陳昭義說，甘蔗壓榨後的蔗渣可以燒開水產生蒸氣，蒸氣先拿來發電，發完電的蒸氣，再去把甘蔗汁蒸發濃縮、乾燥製成糖，汽電共生熱利用效率可達80％。

此外，台糖在節約用水上也頗有成就，陳昭義說，10年前開工期每天可能要用水1萬噸，現在把所有可以回收的雨水都收集起來，蒸發的水回收再利用，每天用水省到近300噸。

陳昭義表示，這套節省能源的觀念，從以前就有，只是把技術改良，如何在榨甘蔗時讓水加得少、脫出來的糖最多，再用最少的能源把蔗汁裡的水趕走，主要靠這兩個關鍵技術。

善化糖廠的汽電共生系統開工期每天最大發電量為4.5萬度，可供應工廠2／3用電，透平式發電機更是從1960年就啟用至今。

榨汁後的蔗渣，除了7成作為燃料，另有3成製成堆肥，是附近柚農的最愛，亦有肥料公司會來購買蔗渣。至於5000公頃的蔗田施肥來源，則利用蔗葉、沃土，透過循環利用，不僅增加營收，也解決農業廢料問題。