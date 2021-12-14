新北市長侯友宜12月13日到貢寮發表當地田寮洋的友善農產品牌「信鳥到站」，並公布第一項友善農產品「羽豐米」，展現中央與地方、在地農會、生態團體及農民共同努力的成果。

田寮洋位於台灣的東北角，是許多冬季候鳥來台休憩的第一站，目前在田寮洋地區紀錄到的鳥類高達343種之多，可見田寮洋在台灣的鳥類生態上，具有相當重要的地位。也因該地區好山好水，所孕育出的稻米品質特別優良。

侯友宜市長也表示，新北農業的核心價值就是「健康」，市府肩負生產及品質把關任務，把「信任」概念融入到農產品牌，讓民眾對品牌信賴。並透過在地消費支持在地產業發展，以驅動產業鏈的生態轉變，讓環境與社會共好。「信鳥到站」品牌設計，係結合鳥的形象與貫穿田寮洋地區的鐵路，再搭配鐵路兩旁豐富多樣的地景風貌設計而成。此外，也以田寮洋多雨也多羽特色，取名「羽豐米」，希望雨豐、羽豐，祈禱稻米豐收。另田寮洋地區鑲嵌地景中埤塘、草澤、低水位泥灘地常見的小水鴨、灰頭鷦鶯、小環頸鴴等冬季候鳥也融入到「羽豐米」包裝設計之中，完整表現在地特色。

田寮洋多雨也多羽特色，取名「羽豐米」，希望大地豐泰。(圖/新北市政府提供)

今年也特別邀請生態廚師吳姝嫻料理，推出「友善野鳥飯包2.0」，除羽豐米外，更將貢寮鮑、山藥、小卷、紫菜等東北角特色農漁產品納入便當菜色。另外以往一推出就秒殺的田寮洋賞鳥小旅行，即日起也開放報名，喜歡生態旅行的朋友可別錯過了。期望在兼顧當地生態保育與農民生計下，公私合作，共同推動田寮洋生態保育！(新北市政府廣告供稿)

結合羽豐米及新北東北角特色農漁產品的「野鳥飯包」，季節限定。(圖/新北市政府提供)

重要訊息：

「信鳥到站-羽豐米」銷售資訊：

(1)實體販售：12月14日早上10點起可至瑞芳地區農會購買。

(2)線上販售：即日起可至人禾環境倫理發展基金會官網購買。

(3)規格及售價：每包2公斤裝，售價240元。

「友善野鳥飯包2.0」銷售資訊：搭配在遠東百貨板橋中山店1樓辦理的田寮洋保育作為分享活動，每日限量30份，每份售價250元。

(1) 線上預購：12月14日早上10點起，可於人禾環境倫理發展基金會官網預購，再至遠東百貨板橋中山店1樓快閃攤位領取。

(2) 實體販售：12月19日至12月23日在遠東百貨板橋中山店1樓快閃開賣。

「田寮洋賞鳥小旅行」報名資訊：

(1)出團時間：12月24日、12月25日、12月30日。

(2)售價：每人1,600。

(3)詳情請至原森旅行社官網查詢。