韓國國防裝備商韓華防衛(Hanwha Defense)宣布，已與澳洲陸軍完成155公釐自走砲與裝甲自動裝填車的合約，其生產線將定在澳洲組裝。這筆軍售案極受兩國政府重視，韓國總統文在寅與澳洲總理莫里森(Scott Morrison)出席簽約儀式。
防衛部落格(Defense Blog)報導，韓國提供給澳洲的是AS9「獵人式」(Huntsman)自走砲，以及AS10裝甲自動補給車。AS9是基於K9「雷霆式」(Thunder)自走砲，再為澳洲需求而開發的特適版本，但大致性能都相同。
韓國K9自走砲已經取得7個國家的陸軍採用，成為相當暢銷的自走砲系統，其中北約聯盟當中，就有土耳其、波蘭、芬蘭、挪威、愛沙尼亞等國使用。
韓國還開發K10 裝甲彈藥補給車(澳洲版本型號為AS10)，獨特的送彈軌，可以將與K9自走砲後方的補給口對接，送彈效率高，又提升安全性。
澳洲將採購30門 AS9自走砲和15輛AS10彈藥補給車，總價達到7億美元。澳洲看重此型自走砲的後續市場，決定引進生產線，成為該型自走砲全球供應鏈的一環。
韓華將在澳洲建立新的生產工廠，建廠於2022年第二季度開始，預計2年時間完成，意味著2024年第四季度才會開始生產AS9自走砲。
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