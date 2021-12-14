台中男子阿武（化名）因網路遊戲認識一名未滿14歲的女學生，進而成為普通朋友，相約MTV包廂看片。女學生因對「人與人連結」感到好奇，因此在包廂中與阿武發生性關係，之後與同學聊天不小心脫口說出，同學告知老師，並通報女學生父母，事情曝光。法官審理認為，阿武因一時衝動，忽視被害人心智尚未成熟、年幼懵懂與其發生性行為，嚴重影響被害人身心成長，且矢口否認犯行，女童，依妨害性自主罪將其判刑3年4月，可上訴。

根據判決書，阿武與未滿14歲的女學生，因網路遊戲認識進而成為普通朋友，阿武明知女學生年紀，竟仍於去年底在MTV包廂內，在未違反女學生意願情況下發生性行為。

女學生今年1月中旬與同學聊天時，無意間脫口說出此事，同學告知老師，進而通報女學生的父母，並陪同女兒報警。

阿武到案堅決否認與女學生發生性關係，還稱不知道女學生真實年齡，因她外貌較成熟，還以為是高中學生。

但台中地方法院審酌，阿武自承曾擔任過游泳教練，教過任何年紀的學員，並非毫無社會經驗的人，對於相處對象是不是一名幼女，應該具有相當程度的判斷能力。

此外，女學生在偵訊、法院審理時都表示，國小健康教育課程中有教到性交行為、保險套，所以自己明確知道性行為、保險套等事項，是出於好奇而與阿武發生合意性交，事後則是不小心跟同學提及此事，全案才因此曝光。

法官認為，女學生與阿武間沒有恩怨或糾紛，沒有誣告阿武的動機，依對未滿14歲女子性交罪，判阿武有期徒刑3年4月，全案仍可上訴。