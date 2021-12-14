桃園市長鄭文燦等人戴上「2022」造型眼鏡宣傳。(蔡依珍攝)

2022桃園跨年晚會將於高鐵桃園站前廣場舉行。(蔡依珍攝)

鄭文燦則強調過去2年因疫情興起宅在家追劇，特別規畫「追劇必聽神曲」，希望在疫後帶來最好的療癒。(蔡依珍攝)

桃園跨年晚會主持人黃子佼、宇珊與卡司之一畢書盡。(蔡依珍攝)

黃子佼慫恿Bii唱《Baby Shark》。

2022桃園跨年晚會將於高鐵桃園站前廣場舉行，由三金主持人黃子佼與主持新星宇珊擔綱主持，2人14日妙語如珠預告由「千萬點擊天團」八三夭壓軸、「金曲歌王」李玖哲陪倒數，還慫恿演出卡司Bii畢書盡當場獻唱兒童界神曲《Baby Shark》，3種聲線讓黃笑說是「偶像的自我毀滅」。市長鄭文燦則強調過去2年因疫情興起宅在家追劇，特別規畫「追劇必聽神曲」，希望在疫後帶來最好的療癒。

鄭文燦說，過去2年疫情改變人們生活，興起「宅經濟」與「宅生活」，其中宅在家追劇是很重要的活動，桃園跨年晚會特別安排大家耳熟能詳的「追劇必聽神曲」，包括在大溪老街拍攝的夯劇《神之鄉》主題曲，將由劇中父子檔王識賢與李玉璽搭檔演唱，希望在疫後帶來最好的療癒，讓大家忘卻疫情陰霾，也期盼將會是告別疫情的一年，用嶄新的心情迎接2022年。

鄭文燦也提到，青埔是全台開發亮點，剛結束的萬聖城寫下16萬人進場紀錄，因高鐵站前廣場將由國泰人壽開發，除呼籲不要錯過最後一次在高鐵站前廣場舉辦的跨年，也預告未來活動可能移師將於12月25日開幕的「桃園陽光劇場」，可容納1萬5000人，打造推廣流行文化、多樣化活動的大型場地，也希望將來萬聖、耶誕和跨年「三節合一」一起設計。

黃子佼則預告，除了有「超實力創作歌手」韋禮安、「全方位女星」李千那、「回憶殺女神」Faye詹雯婷等，演唱跨時代的經典台劇回憶殺串燒神曲，「大嘻哈饒舌」則由熊仔和「鄉民老婆」吳卓源合體演唱霸榜歌曲《買榜》，「最嗨PARTY TIME」則是「金曲歌后」艾怡良和八三么首度合作，倒數後壓軸則由「金曲歌王」李玖哲深情獻唱。

去年升格當爸的Bii畢書盡也和「準爸爸」黃子佼現場交換育兒經，Bii透露捨不得罵女兒，自己都當白臉，遭黃吐槽父母要一心：「所以你是失敗的爸爸！」Bii也提到女兒最愛他的新歌《I＆愛》和兒童界神曲《Baby Shark》，在黃吆喝下Bii以3種聲段高唱《Baby Shark》，洋溢人父喜悅，讓黃說：「這是偶像的自我毀滅！」妙語如珠讓全場笑翻。

觀旅局長楊勝評說，當晚會有長達100秒的璀璨煙火，一同迎接2022年，因應疫情，現場限制3萬人，也有觀眾不入場及移師攝影棚2備案，隨時滾動檢討。