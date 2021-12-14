柬埔寨緝毒局12日聯手4個省市警方，在柬國實居省一家芒果加工廠破獲製毒工廠，查緝過程中警匪爆發槍戰，柬國警方當場擊斃一名32歲李姓台籍男子，另逮捕兩名台籍嫌犯，查獲1400多公斤K他命，外交部駐胡志明代表處已透過管道了解相關案情。

因我國在柬國並無代表處，也無駐外聯絡官，刑事局將透過駐越南聯絡官查證台籍嫌犯身分，後續清查是否與國內有關及有無其他共犯。

柬國肅毒局表示，12日凌晨與實居省、國公省、西哈努克省和金邊市警察局合作，到實居省奧拉縣一家芒果加工廠進行查緝，現場毒販還向警方開槍，警方立即開槍還擊，當場擊斃一名32歲台籍男子LEE TSUNG HAN，另逮捕一名32歲李姓男子及47歲身分不詳男子，兩男都是台灣人。

警方在現場查獲74袋K他命毒品，重量約1480公斤，以及一把K54短槍、兩輛汽車和化學製毒原料、工具等贓證物，初步懷疑這批毒品可能要運往大陸，將擴大清查毒品來源及流向。

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