為研發可以攔截高超音速導彈的防禦武器，美國導彈防禦局（MDA）將與著手與同溫層發射（Stratolaunch）公司合作，聯手開發一種模擬中國與俄羅斯高超音速武器的靶彈，用以測試高超音速武器攔截系統的功能。但是陸媒分析稱，這真是風水輪流轉，美國這項落後於中俄的技術，要模仿可能沒那麼容易。

《歐亞時報》指出，美國導彈防禦局已與同溫層發射航空航天公司就開發模擬特定高超音速威脅目標簽訂合同，因為在攔截和摧毀潛在的高超音速武器威脅上，美國當前的防禦能力還無法勝任，因此必須投入大量資源來彌補差距。

報導說，新的系統將使五角大廈能夠針對實際目標測試新的傳感器和攔截器，同溫層發射公司開發的目標是讓導彈防禦局了解如何應對和攔截高超音速導彈，尤其是來自美國的對手中國和俄羅斯的威脅。不過，這家專門從事高速飛行測試服務的公司未透露這項合約的金額。

高超音速助推滑翔飛行器結合極快的速度和機動性，對防禦者構成了相當大的挑戰，其飛行模式與現有導彈防禦系統的攔截的模式完全不同，目前大多數導彈防禦系統都是針對定位、監測和攔截常規彈道導彈而開發的。

報導指出，同溫層發射公司打算以較具成本效益的商業模式與更快速的研發周期來進行高超音速飛行測試，以增加五角大廈現有的飛行測試資源。

該公司還宣布，他們開發的Talon-A高超音速試驗飛行器設計的關鍵審查已經完成，打算在明年對其中一種飛行器進行首次飛行試驗。目前尚在開發中的Talon-A是一種可重複使用的高超音速飛行器。

這款靶標長8.5米，翼展3.4米，飛行速度至少6馬赫，其使用壽命長，使用一架最多能搭載3具靶標的飛機在1萬公尺高空進行釋放，靶標完成測試後可以自行滑翔返回一般機場並降落在跑道上。

美國軍方正在努力擴展和升級其導彈防禦傳感器網絡，先前有報導指出，五角大廈計劃建造一座衛星網絡，用以探測、識別和追踪中俄的高超音速導彈，這座由28顆軌道衛星組成的衛星網絡，預計在未來2年中陸續發射。

L3Harris公司開發的衛星聯網防禦系統，用以探測、識別和追踪中俄的高超音速導彈，聯網系統的28顆衛星將在2年內陸續發射。圖為聯網衛星防禦系統想像圖。（圖／L3Harris）

至於高超音速滑翔器的攔截裝置，美國導彈防禦局已在11月宣佈由雷神公司、洛馬公司和諾格公司進行設計競賽，他們必須在2022年9月前提出原型概念設計。

陸媒《鳳凰軍事》分析稱，美國想模擬中國的高超音速助推滑翔導彈恐怕沒那麼容易，等美國這套新反導系統研究出來後，中國和俄羅斯可能又有更新的高超音速武器出現。現在是風水輪流轉，誰也沒有想到美國居然還會追著中國高科技武器發展的這一天，世事變化太快了。