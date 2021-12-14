據大陸央視報導，中國國家主席習近平14日就美國肯塔基、伊利諾、阿肯色、密西西比、田納西、密蘇里等中部六州遭遇多場龍捲風襲擊並造成重大人員傷亡和財產損失，向美國總統拜登致慰問電，代表中國政府和人民向受災的美國人民表示深切同情和誠摯慰問。

美國中西部六州10日晚間起，先後發生多達數十起龍捲風事件，多座城鎮遭襲擊，大量房舍倒塌，有大量失蹤者仍被埋在瓦礫堆中，死傷人數持續上升。受創最重的肯塔基州宣布進入緊急狀態。拜登已承諾緊急調度聯邦資源協助救災，國民兵也出動馳援。