新北市五股區14日下午5時許發生超商ATM持槍搶案，3名歹徒尾隨ATM現金保全進入超商後，拿出預藏的槍，喝令保全不要動，搜刮搶走ATM內約100多萬的現金，得手後3人往北市方向逃逸，警方獲報後已經展開追捕，目前3人在三峽被捕，警方正在調查釐清中。