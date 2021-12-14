新北五股超商爆搶案！3嫌持槍劫ATM 搜刮100多萬現金 19:482021/12/14 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 五股超商ATM搶案！3嫌劫走保全100多萬 警方於三峽逮捕3嫌(民眾提供／戴上容新北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市五股區14日下午5時許發生超商ATM持槍搶案，3名歹徒尾隨ATM現金保全進入超商後，拿出預藏的槍，喝令保全不要動，搜刮搶走ATM內約100多萬的現金，得手後3人往北市方向逃逸，警方獲報後已經展開追捕，目前3人在三峽被捕，警方正在調查釐清中。 甕中捉鱉！ 男子偷3千5安全帽重返現場 巧遇員警調監視器遭逮 霧峰十九甲派出所千里眼搜尋 24小時內連逮3名通緝犯 #ATM #超商 #保全 #搶案 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 控涉入暴亂 索羅門警方逮捕反對派領袖 17:002021/12/14 國際 涉暴力討債 竹聯幫前堂主3兄弟被逮 04:102021/12/14 社會新聞 《永劫無間》與《影武者 3》聯動武器 天降神雷 ─ 太刀雷賜 將入武士刀收藏行列 11:072021/12/14 科技 3案通緝犯又懸掛假車牌 中市逢甲商圈拒捕衝2機車釀1傷 01:512021/12/14 社會 《科技》5G、AI、物聯網 高通創新競賽點出3大趨勢 16:482021/12/14 財經 台北馬拉松個資外洩 選手被騙百萬 04:102021/12/14 焦點要聞 好慘！偷1盒45元餛飩 法官判罰3400倍換免坐牢 08:272021/12/14 社會 3山友登台東轆轆溫泉失聯2天 2疑遭沖走失蹤、1失溫獲救 15:592021/12/14 社會 違反防疫規定 新北開罰1197件 04:102021/12/14 地方新聞 內湖警詐取毒蟲20萬 一時貪念丟工作現當外送員 16:372021/12/14 社會 婆媽瘋搶！高麗菜「1顆10元」農民嘆：白忙3個月 15:442021/12/14 生活 社會熱門新聞 立委趙正宇家中搜獲920萬涉貪 北檢二度不起訴 - 社會 新北五股超商爆搶案！3嫌持槍劫ATM 搜刮100多萬現金 - 社會 台大男面試華碩遭羞辱 律師PO文竟釣出本尊親回10字大爆料 - 社會 獨》四海幫副幫主母親告別式 動員上千黑衣人警荷槍實彈防滋事 - 社會 98萬翻修費攏係假 婦深陷假檢警詐術 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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