為協助我國機械產業拓展海外市場，經濟部國際貿易局辦理「智慧機械海外推廣計畫」，協助機械業者突破疫情下的行銷困境，在業者與政府的努力之下，機械產業超越疫情前的出口值，今年11月機械出口值創下歷年單月新高，全年累計也較去年同期大幅成長。

貿易局統計，機械出口值今年1到11月與去年同期相比，大幅成長28.7％，達到253.7億美元，已經超越疫情前的出口值。

貿易局14日於台中辦理智慧機械海外推廣計畫成果發表會，臺灣機械工業同業公會魏燦文理事長、台灣工具機暨零組件工業同業公會許文憲理事長、台灣木工機械工業同業公會張聰捷理事長等相關重要業者，均出席這個發表會。發表會上也展示「臺灣智慧機械線上形象館」如何透過VR實景串聯48家國內廠商，協助全球買主線上預約一對一洽談的快速媒合機制。

江文若局長表示，新冠疫情對全球生產製造及貿易造成嚴重的衝擊，貿易局策略性地運用數位行銷工具，提供數位行銷專案輔導，協助業者克服疫情限制拓展海外商機，看到了成果。例如今年首度以應用端設計「線上形象館」，完整展示機械產業布局於電動車智慧產線之概念圖，讓買主快速找到所需設備產品。

貿易局今年也首度與公會合作，由各公會依據會員廠商需求規劃，提供會員廠商數位平台建置、搜尋引擎優化、Google關鍵字廣告等數位行銷輔導資源。另推出4分鐘短影音行銷，以本國生產的機械手臂當主持人，訪問工具機及木工機廠商，手法新穎，加深買主的認知印象。

江文若局長表示，貿易局推動的「智慧機械海外推廣計畫」，明年將更進一步，利用今年建置的多元數位工具與內容素材，導入「智慧工廠產業地圖」圖解硬體設備商供應鏈，搭配線上洽談找尋國外買家；另外，將透過「AI生成人與遠端服務」技術，協助廠商打入多元語言市場，以達到遠端服務與拓銷目的，抓住疫後商機。