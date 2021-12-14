網購新平台「Siiso璽綬」，以共享概念打造獨創的購物及服務平台，率先與兩大物業管理品牌-居之友、警安保全攜手合作，12月起推出全台唯一社區式服務APP，將總戶數3萬戶會員導入精緻購物品質和生活體驗。Siiso璽綬總經理涂裴鈴表示，首站從台中出發，將全新的物業管理模式導入網購平台，為台中居民重新定義物業管理及生活服務！

涂裴鈴進一步表示，Siiso璽綬與專業物業管理團隊居之友、警安保全攜手合作，為社區住戶提供獨有的顧問式服務管理，將每月管理費全數轉為線上購物點數，為所有加入APP的特約社區提供專屬的百分百回饋，讓加入Siiso璽綬APP的會員，將管理費的價值發揮到最大！

涂裴鈴說，Siiso璽綬APP為會員精選近百個優質品牌、600多種品項，如義大利護膚品牌comfort zone、台灣保養品牌Muse-Bio、珠寶品牌 EYES ON NIM、海鮮肉品宅配首選主廚市集，涵蓋食、衣、住、行、育、樂不同層面；其中「住」的服務，涵蓋衣物洗滌、家電保養、寵物美容等多項社區型服務，台中地區還有購物24小時到貨的服務，豐富的合作商家，讓住戶的生活更加便利！ 除了基本的購物功能外，Siiso璽綬還提供豐富的線上課程，從烹飪、語言、瑜珈到珠寶鑑定，使用者在APP中可體驗到多元化服務。涂裴鈴說，Siiso璽綬豐富的內容不僅限於多樣化的品牌供用戶選擇，同時關注於美食饗宴及對人文生活的追求，不定期分享美食指南及藝文活動。

Siiso璽綬營運經理謝奇叡表示，Siiso璽綬導入居之友、警安保全共3萬戶的會員進駐，不只提供高品質服務給用戶，Siiso璽綬也將合作夥伴視為最珍貴的資源，從商品上架到售出，皆有專人管理，合作廠商無需親自到後台檢視訂單，璽綬將會每日提供後台商品銷售詳細資訊及數據。

謝奇叡強調，目前市場上的大型電商平台，對合作廠商利潤抽成約為40至45％，同時還會要求提供官網外最低價，甚至廠商必須將貨壓在平台倉庫，如果業績不好也求助無門，前後增加許多人力成本。而Siiso璽綬的優勢在於抽成比例較低，品牌不用削價競爭，更不用壓貨在Siiso璽綬的倉庫，活動彈性也比較高。專人服務管理，每日提供銷售數據，方便省力，同時活化廠商庫存及周轉成本，創造多贏商機。