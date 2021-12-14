羅宏正新戲造型帥出新高度。（樂昕娛樂提供）

羅宏正被導演廖士涵相中，跳脫偶像劇舒適圈在《植劇場2》懸疑推理《滴水的推理書屋》擔綱男主角，他突破以往，首次在銀幕前展現一頭漂丿捲髮，再加上蓄鬍略帶英倫風模樣，被工作人員形容有如「台版福爾摩斯」，期待他在劇中推理解謎過程。

羅宏正在劇中筆名就是「福爾摩斯」，他笑喊殺青後刮掉鬍子，工作人員差點認不出，「沒留鬍子就像是偶像歌手在唱歌」。他除造型有別以往外，在角色詮釋上，有超過十場沒台詞的大量獨角戲，只要出場大多是一個人，需要靠許多肢體語言來讓觀眾感受到角色心境，他形容該角被捲入連環殺人事件，被懷疑是嫌疑犯之一，得循線找出真兇，找出自己被誣陷的證據，還得找出是誰陷害他，或者他自己真的就是兇手？「我得一面逃、一面追查。」

拍攝期間，羅宏正把所有精力都投入在角色推理真相過程，拍到自己都忘記有腳傷尚未痊癒，幾場追蹤疑似栽贓他的兇手，他不斷蹲點、埋伏，拚命的追，只為早日將案件水落石出，他形容：「大概是我近4年來跑最多的一天，跑到鞋子都壞了！」

羅宏正回憶起一場開車回到書屋的戲，過程發現一台可疑計程車停在附近，自己得在車內不斷地去懷疑與抽絲剝繭，車內的人究竟與案件有無相關？短短3分鐘內全無台詞的戲，他靠著對於劇本以及角色的理解，將演技發揮得淋漓盡致。其實他曾以《High 5 制霸青春》入圍第52屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，演技早已備受肯定。