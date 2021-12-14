2021世界羽球錦標賽32強賽，今年東京奧運女單銅牌、衛冕者印度女將辛度（Pusarla Venkata Sindhu），兩局比賽輕鬆寫意，僅花24分鐘便以21比7、21比9解決斯洛伐克蕾琵絲卡（Martina Repiska），入列16強。

辛度生涯曾5度站上世錦賽頒獎台，金、銀、銅都拿過，2019年世錦賽她成為印度史上首位冠軍球員，賽事去年因為新冠肺炎停辦，今年修改時間後，在西班牙進行，目前世界排名第7的辛度是種子選手，首輪輪空免戰、32強才登場，首戰世界第72名的選手，雙方實力有點落差，首局曾連得12分拉開比分差距，次局則以12比1漂亮開局，順利過關。

辛度此行除了尋求衛冕成功，也要追求自己自2019年世錦賽摘金後的首座冠軍，這段「冠軍空窗期」她參加了21場賽事，今年瑞士公開賽及上一站年終總決賽都屈居銀牌，東京奧運則在女單準決賽輸給寶島球后戴資穎，銅牌戰擊敗大陸何冰嬌。

辛度的同胞森恩（Lakshya Sen）則在男單32強戰22比20、15比21、21比18扳倒第15種子日本選手西本拳太，比賽歷時1小時22分鐘，另一位印度好手、男單第12種子斯里坎特（Kidambi Srikanth）也是苦戰超過1小時，15比21、21比18、21比17力克大陸李詩灃。