台灣高科技產業生態系的蓬勃商機持續發揮磁吸效應，繼美商英特格宣布加碼高雄後，德商默克集團（Merck）14日於台北喜來登大飯店舉行投資台灣發表記者會，由默克集團董事暨電子科技事業體執行長Dr. Kai Beckmann親自從德國連線宣布高雄路竹廠擴大投資案，台灣默克集團李俊隆董事長並於現場說明相關投資布局。

而經濟部政務次長陳正祺、科技部部長吳政忠、高雄市長陳其邁、德國駐台代表許佑格(Dr. Jorg Polster)以及德國經濟辦事處處長林百科(Mr. Axel Limberg)等人均應邀出席，一同見證默克集團宣布在台32年以來最大投資案落地高雄。

默克集團董事暨電子科技事業體執行長Dr. Kai Beckmann表示，默克集團在今年9月已宣布下階段全新的成長計畫-「向上進擊」(Level Up Program)，預計在2025年之前將投資超過30億歐元，以推動創新並擴大產能。

台灣在全球半導體產業扮演了相當關鍵且重要的角色，同時台灣政府的高效能，也讓默克集團深具信心，因此「向上進擊」計畫的核心選擇落地台灣，未來5到7年內將投入新台幣170億元，從生產規模、前瞻科技、產品組合、關鍵能力等四大面向加速擴展在台布局，除落實在地化生產，滿足台灣半導體產業快速成長需求，亦強化了供應鏈穩定性，減少碳足跡，實現深耕台灣的承諾。

陳正祺致詞時表示，默克集團是全球電子材料的領導廠商，長期與經濟部保持良好互動，2019年王部長曾率領歐洲招商團拜訪默克德國總部，在董事會主席第11代家族成員Johannes Baillou見證下，與默克簽署投資意向書，當年播下的種子如今開花結果，令人相當欣喜，尤其默克集團持續引入台灣半導體及面板產業所需的關鍵材料與技術，支持台廠站穩領先優勢，是台德企業共創雙贏的最佳典範。

陳正祺並讚揚默克深具前瞻眼光，選擇持續投資台灣，在高雄打造大型「半導體材料生產暨研發中心」，作為薄膜沉積材料、特用氣體、平坦化及圖形化等四大材料領域的生產基地，這將大幅提高台灣半導體關鍵材料在地生產及研發能量，不但有助於實現當前政府高度重視的綠色減碳，也為打造台灣成為「半導體先進製程中心」的政策目標又更向前邁進一步，同時也將創造就業機會，讓南部子弟有機會在故鄉一展長才。

雖然全球疫情仍未緩和，但台灣經濟表現及高科技產業表現受全球矚目，因應數位發展及綠色轉型的趨勢，經濟部將持續與各部會及地方政府合作，推動更多關鍵外商選擇台灣、加碼台灣，讓台灣產業生態系更加完整及蓬勃發展，處處見商機。