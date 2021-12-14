紐西蘭於今年6月18日發現一批從台灣空運進口的荔枝與芒果出現東方果實蠅幼蟲，隨即下令禁止兩水果輸入，但因芒果並未出現東方果實蠅，農委會已去函紐西蘭要求暫停芒果輸銷紐國措施。農委會今(14)日表示，經雙邊展開科學對話後，紐國同意恢復我芒果輸入，最快下周重啟。

紐西蘭原料工業部(The Ministry for Primary Industries)於今年6月18日發現一批從台灣空運進口的荔枝與芒果出現東方果實蠅幼蟲，由於東方果實蠅非紐國境內物種，先前僅在邊境被查驗到，紐國即緊急下令暫停所有台灣芒果及荔枝入境，6月22日至今近6個月，無論是荔枝或芒果都未成功輸紐。

農委會表示，110年產季期間我國共計輸出1060公斤芒果至紐西蘭，110年6月時因紐方於我國出口荔枝中檢查出東方果實蠅，紐國依據「臺灣輸往紐西蘭經濟重要性果實蠅寄主產品之雙邊檢疫協議」，暫停我國荔枝及芒果輸銷。

農委會說，農委會防檢局已去函紐西蘭要求暫停芒果輸銷紐國措施，並進行雙邊對話，經農委會提送調查報告後，紐國認可我國輸出芒果作業程序，同意恢復芒果輸入，目前紐國正在進行法制程序，可望於下周完成並重新開放我國芒果輸紐。

另外，我國於105年向紐西蘭提出加工肉品申請案，經過雙方多次討論，獲紐國同意我國生產的罐製肉類產品可輸銷紐西蘭。