2022市長選舉將至，近期有知情人士爆料指出，綠營將派出知名主持人謝震武角逐台北市長，與國民黨熱門人選、立委蔣萬安對決。對此，謝震武則表示，其實自己的身分就是律師和節目主持人。

根據《周刊王》報導，有綠營人士透露，雖然基隆市長林右昌、前文化部長鄭麗君似乎對於參選台北市長一事躍躍欲試，但陳時中若無法輕易從防疫中脫身，總統蔡英文也曾多次聯絡前交通部長林佳龍，而林佳龍也傳出仍猶疑未決，如今也傳出了人想推崇謝震武，而謝震武恰好和蔣萬安一樣，皆有專業的律師背景。

《壹電視》報導，謝震武在節目中表達個人看法，並指自己每到選舉時刻總被提名。同時，謝震武也表明，自己只想當一名稱職的節目主持人，「其實我的身分就是律師跟節目主持人」。謝震武還在節目中表示，「今天歡迎您收看新聞面對面，明天也歡迎您繼續收看我的新聞面對面，2022、2024我在這可以告訴你，一定不會缺席，我們新聞面對面見，OK」。

此外，過去曾被看好的衛福部長陳時中今於疫情指揮中心記者會上問及此事時僅表示，「今天討論的是疫情，政治的問題讓政治解決」。台北市長柯文哲，14日受訪時強調民主政治是說服的過程，但當市長前還是要準備和訓練，不過到現在為止「黃珊珊比任何人都好」。