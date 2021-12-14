和平部落的女力們，17日將在永續和平特展中展出。（台泥提供／王志偉花蓮傳真）

台泥指出，和平港在2019、2021年連續獲得歐盟生態港認證，水質清透，站在岸邊就可以看到生長茂盛的珊瑚群。（台泥提供／王志偉花蓮傳真）

台泥公司位於蘇花改沿線的DAKA開放生態循環工廠，開放近2年，已超過400萬旅人前往，也與周邊的和平村居民一起推動部落文化推廣、市集經濟以及生態遊程。本月17日至19日將北上到華山藝文特區，舉辦「和平村的神秘巨人-永續和平在華山特展」，將工業與周邊社區的融合，推動部落文化推廣、市集經濟以及生態遊程，原封不動的搬到台北。

台泥企業團董事長張安平2018年推動「開放工廠」觀念後，台泥花蓮和平廠也開啟了第一個對外開放的場域—台泥DAKA。DAKA市集成功輔導14攤小吃以及手作等部落創業者，園區統一超商、星巴克的投入與參與，為偏鄉部落帶來人潮，每月從營業中提撥給當地和平國小的教育基金，加上市集的攤鋪使用費、導覽遊程費用也是全數捐入，目前這筆國小教育基金已經累計超過353萬。

17日張安平將率集團高階主管與花蓮和平村3個部落主席、和平國小校長、當地兩個部落媽媽教室，一起為此次的永續和平展揭開序幕；部落婦女將展現傳統與改良的太魯閣族服秀以及傳統手工編織技藝、部落學童演出傳統木琴與歌謠、希望讓更多人知道「和平村落」。

台泥表示，工廠開放了，不再神秘，也呼應台泥董事長張安平的理念：工廠不應是獨立個體，而是與環境、社會、周遭百姓生活相關存在的地方，它應該與社區合作，成為生活的一部分。工廠不但是一個生產產品的地方，也可以是生活園區，一個傳遞知識的教室，典藏藝術品的博物館。

此外，17日活動中，也可一窺台泥在循環經濟、低碳新式水泥、廢棄物處理以及綠能儲能各領域的發展，其中包含首度對外亮相的和平工業港珊瑚移植培育計畫第一年成果。

和平港在2019、2021年連續獲得歐盟生態港認證，水質清透，站在岸邊就可以看到生長茂盛的珊瑚群。今年，和平生態工業港開始進行珊瑚移植培育計畫，將港堤外因海浪被沖斷的珊瑚，重新移植到港內的人工魚礁上，成功生長率超過99％、共復育成功288株珊瑚。目前整個和平港共有160種珊瑚，以及許多在岸邊肉眼可見的熱帶魚。